Страны G7 передали Украине почти 50 миллиардов долларов за счет активов России

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 32 0

«Большая семерка» одобрила заем в 2024 году.

Украина получила 50 миллиарда долларов кредитов от G7

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Украина к концу сентября получила 49,4 миллиарда долларов кредитов по схеме, предусматривающей использование доходов от замороженных российских активов. Это следует из данных украинского Минфина и национальных ведомств, которые изучило РИА Новости.

Первый миллиард долларов в рамках программы перечислили США в конце 2024 года. После этого новых поступлений от американской стороны по данной схеме не было. Остальные участники G7 предоставили Киеву 37,9 миллиарда долларов в 2025 году и еще 10,5 миллиарда в 2026 году.

Программу кредитования примерно на 50 миллиардов долларов страны «Большой семерки» согласовали в 2024 году. К концу сентября Украина получила почти всю предусмотренную сумму.

Активы Банка России заблокировали после начала специальной военной операции в 2022 году. По оценке ЦБ, более 210 миллиардов евро — основная часть этих средств — находится в европейском депозитарии Euroclear.

В ответ Россия ввела специальные счета типа «С», на которых накапливаются активы инвесторов из недружественных государств и доходы от них. Для вывода средств требуется решение специальной правительственной комиссии.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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