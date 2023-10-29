Кровь хлынула на лед: британский хоккеист умер после того, как ему разрубили горло коньком
Из-за глубокого пореза шеи скончался нападающий «Питтсбурга» Адам Джонсон
Фото: nhl.com/penguins/
Хоккеист разорвало горло коньком. Неужели его нельзя было спасти?
Ужасный инцидент произошел минувшим вечером в хоккейном матче в Великобритании между «Ноттингемом» и «Шеффилдом». Нападающему разрубили горло коньком после неудачного столкновения с соперником. Кровь хлынула прямо на лед. Его доставили в больницу, но 29 октября поступила информация о том, что 29-летний спортсмен скончался.
Когда ужасающее происшествие произошло, рефери был вынужден остановить игру. Болельщиков попросили покинуть стадион. А хоккеисту стали оказывать неотложную медицинскую помощь, а затем его доставили в больницу.
О смерти игрока сообщила пресс-служба «Ноттигема» в своей соцсети X (бывшая Twitter).
«Адам, наш номер 47, был не только выдающимся хоккеистом, но и отличным товарищем по команде и невероятным человеком, у которого вся жизнь была впереди», — написали в сообщении.
За свою карьеру Джонсон поиграл в НХЛ. Там он провел 13 матчей за «Питсбург». А в Англию атлет отправился прошлым летом. На момент инцидента хоккеист был на третьем месте в списке лучших бомбардиров команды.
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