Президент Чехии уронил тяжелое знамя на голову военного

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 43 0

Президент Чехии оконфузился, ударив военного флагом по голове на церемонии

Президент Чехии уронил тяжелое знамя на голову военного

Фото: www.globallookpress.com / US Navy, MC1, US

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Боевой флаг оказался слишком тяжелым для Петра Павела.

Президент Чехии Петр Павел попал в крайне неловкую ситуацию, ударив военного флагштоком по голове и сбив с него фуражку на церемонии по случаю основания Чехословакии. Видео с конфузом первого лица европейской страны распространилось в сети и зарубежной прессе. В частности, казус нового президента Чехии смакует издание Mirror.

На кадрах видно, как глава государства принял боевой флаг и попытался поднять его перед выстроенным почетным караулом, но ему не удалось удержать знамя в руках. Флагшток опасно наклонился в сторону и задел стоявшего рядом солдата по голове, сбив с него фуражку.

Позднее Петр Павел принес свои извинения за произошедшее. Он отметил, что не планировал так «разнообразить военную процедуру».

«Я чувствую необходимость по крайней мере извиниться за физический или психологический вред члену Замковой стражи», — написал политик в интернет-блоге.

Петр Павел был избран президентом Чехии в январе 2023 года, сменив на посту главы государства Милоша Земана.

Ранее 5-tv.ru писал, чего ожидать от нового президента Чехии Петра Павела.

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