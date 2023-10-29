Число погибших при аварии на шахте в Казахстане достигло 45

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

МЧС Казахстана: под завалами в шахте найдены тела 45 человек

Число погибших при аварии на шахте в Казахстане достигло 45

Фото: Reuters / STRINGER

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Власти республики объявили 29 октября днем общенационального траура по погибшим в результате ЧП.

Число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко в Караганде возросло до 45. Об этом сообщил замдиректора филиала республиканского штаба аварийно-спасательных служб Геннадий Силинский.

Ранее пресс-служба МЧС Казахстана в своем Telegram-канале сообщила об обнаружении тел 35 горняков.

Об аварии на шахте в Караганде стало известно рано утром 28 октября. На момент ЧП под землей находились 252 человека. Экстренно эвакуировать успели 205 из них.

По предварительной версии, озвученной накануне главой администрации Карагандинской области Казахстана Ермаганбетом Булекпаевым, трагедия произошла из-за возгорания и взрыва метано-воздушной смеси.

Власти республики объявили 29 октября днем общенационального траура по погибшим в результате ЧП на шахте имени Костенко. Глава республики Касым-Жомарт Токаев встретился с родственниками погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь.

Президент России Владимир Путин накануне направил Токаеву телеграмму с соболезнованиями в связи с аварией на угольной шахте в Карагандинской области, в результате которой погибли люди. Российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших горняков и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Пермском крае горняк погиб в результате обрушения крыши в шахте рудника.

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