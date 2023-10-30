Он проснулся: вулкан-исполин Ключевской выбросил пепел на высоту 7,5 километра

Шлейф от пепла протянулся на 60 километров, есть серьезная угроза для авиации.

На Камчатке проснулся вулкан-исполин Ключевской, он выбросил пепел на высоту в почти восемь километров.

Шлейф от пепла протянулся на 60 километров. На его пути находятся несколько населенных пунктов. В кратере можно увидеть фонтанирование лавы на высоту до полукилометра.

Еще раньше на полуострове начали извергаться вулканы Ключевская сопка и Безымянный. МЧС предупреждает об опасности для авиации.