Он проснулся: вулкан-исполин Ключевской выбросил пепел на высоту 7,5 километра
Вулкан-исполин Ключевской выбросил пепел на высоту 7,5 километра
Фото, видео: Верещака Елена / ТАСС; 5-tv.ru
Шлейф от пепла протянулся на 60 километров, есть серьезная угроза для авиации.
На Камчатке проснулся вулкан-исполин Ключевской, он выбросил пепел на высоту в почти восемь километров.
Шлейф от пепла протянулся на 60 километров. На его пути находятся несколько населенных пунктов. В кратере можно увидеть фонтанирование лавы на высоту до полукилометра.
Еще раньше на полуострове начали извергаться вулканы Ключевская сопка и Безымянный. МЧС предупреждает об опасности для авиации.
Читайте также
0° 761 мм рт. ст.
86%
86%
93.22
-0.34 98.35
-0.39
-0.34 98.35
-0.39
Нашли ошибку?