«Максимум из возможных»: как на экономике РФ скажется рост ставки ЦБ до 15%

|
Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 50 0

Доцент Чирков: рост ставки ЦБ до 15% позволит затормозить инфляцию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov; Личный архив Максима Чиркова; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Еще недавно ключевая ставка держалась на уровне 13%. Как рост ставки скажется на экономике России и позиции страны в мире?

Центробанк России поднял ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 15% годовых. Решение было принято советом директоров ЦБ. Повышение стало внеочередным за последний год: еще до недавнего момента ключевая ставка балансировала на уровне 13% годовых.

В беседе с 5-tv.ru Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ, объяснил, как на экономике России и ее положении в мире скажется резкий рост ставки. По словам специалиста, теперь ЦБ при принятии решений ориентируется не столько на отношение рубля к доллару, а на уровень инфляции.

«Центральный банк Российской Федерации принял достаточно жесткое решение по ставке повышения составил два процентных пункта. Это максимум из возможных прогнозов экспертов, которых опрашивали до решения центрального банка. Целевой показатель 4% не менялся не только несколько месяцев, а уже несколько лет. Он в принципе сильно превышен. По последним данным, инфляция сильно разгонялась. На самом деле такие резкие решения и последующее укрепление нацвалюты способно остановить рост инфляции и сделать ее гораздо более прогнозируемой. Конечно, в этом смысле у РФ достаточно много инструментов», — объяснил он.

В сегодняшней реальности практически все страны столкнулись с ситуацией резкого скачка инфляции. По словам Чиркова, ощутимее остальных это затрагивает западные государства, что эксперт назвал необычным явлением, отмечающимся за последнее десятилетие. Что же касается будущего экономики в РФ, то доцент акцентировал внимание: уже принятый комплекс мер поможет стране контролировать инфляцию, попутно упрочивая позиции на мировой арене.

«На сегодняшний день, как мне кажется, повышение ставки ЦБ, плюс комплекс мер, которые принимаются в России, в частности, ограничение роста цен на топливо, принудительная конвертация валютной выручки помогут контролировать инфляцию в России, удержать ее вблизи целевого диапазона. Хотя, опять же, надо учесть, что в принципе по всем странам мира инфляция сейчас повышается. Те предварительные темпы роста, которые Минэкономразвития выпускает на 2023 год, говорят о том, что Россия сильно опережает по темпам экономического роста западные страны, и в этом есть сдерживающее влияние повышенных процентных ставок», — обрисовал реальное положение государства он.

Ждать спада экономического роста, подчеркнул Чирков, пока не приходится, но стоит говорить о ом, что темпы экономического роста также не будут увеличиваться так быстро, как раньше.

Ранее 5-tv.ru писал, что Набиуллина предрекла возможное повышение ключевой ставки до конца года. 

+10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
93.24
0.02 98.62
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:00
«Мало ли кругом каких глаз»: почему Буланова не показывает беременный живот
14:42
Пропало все: главу ювелирного бренда Darvol начали судить в Москве
14:29
В Ялте задержан соучастник покушения на экс-депутата Верховной рады Царева
14:19
ВС РФ поразили места производства беспилотников ВСУ в Одесской области
14:14
«Максимум из возможных»: как на экономике РФ скажется рост ставки ЦБ до 15%
14:10
На всех не хватает: почему Валерия стала уделять меньше внимания Пригожину

Сейчас читают

Не изменяю: признание жены 78-летнего Петросяна насмешило народ
Начался самый страшный день в году: о чем предупредил священник на Хэллоуин
Политолог: дни Нетаньяху как лидера Израиля сочтены

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд