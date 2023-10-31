«Максимум из возможных»: как на экономике РФ скажется рост ставки ЦБ до 15%

Еще недавно ключевая ставка держалась на уровне 13%. Как рост ставки скажется на экономике России и позиции страны в мире?

Центробанк России поднял ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 15% годовых. Решение было принято советом директоров ЦБ. Повышение стало внеочередным за последний год: еще до недавнего момента ключевая ставка балансировала на уровне 13% годовых.

В беседе с 5-tv.ru Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ, объяснил, как на экономике России и ее положении в мире скажется резкий рост ставки. По словам специалиста, теперь ЦБ при принятии решений ориентируется не столько на отношение рубля к доллару, а на уровень инфляции.

«Центральный банк Российской Федерации принял достаточно жесткое решение по ставке повышения составил два процентных пункта. Это максимум из возможных прогнозов экспертов, которых опрашивали до решения центрального банка. Целевой показатель 4% не менялся не только несколько месяцев, а уже несколько лет. Он в принципе сильно превышен. По последним данным, инфляция сильно разгонялась. На самом деле такие резкие решения и последующее укрепление нацвалюты способно остановить рост инфляции и сделать ее гораздо более прогнозируемой. Конечно, в этом смысле у РФ достаточно много инструментов», — объяснил он.

В сегодняшней реальности практически все страны столкнулись с ситуацией резкого скачка инфляции. По словам Чиркова, ощутимее остальных это затрагивает западные государства, что эксперт назвал необычным явлением, отмечающимся за последнее десятилетие. Что же касается будущего экономики в РФ, то доцент акцентировал внимание: уже принятый комплекс мер поможет стране контролировать инфляцию, попутно упрочивая позиции на мировой арене.

«На сегодняшний день, как мне кажется, повышение ставки ЦБ, плюс комплекс мер, которые принимаются в России, в частности, ограничение роста цен на топливо, принудительная конвертация валютной выручки помогут контролировать инфляцию в России, удержать ее вблизи целевого диапазона. Хотя, опять же, надо учесть, что в принципе по всем странам мира инфляция сейчас повышается. Те предварительные темпы роста, которые Минэкономразвития выпускает на 2023 год, говорят о том, что Россия сильно опережает по темпам экономического роста западные страны, и в этом есть сдерживающее влияние повышенных процентных ставок», — обрисовал реальное положение государства он.

Ждать спада экономического роста, подчеркнул Чирков, пока не приходится, но стоит говорить о ом, что темпы экономического роста также не будут увеличиваться так быстро, как раньше.

Ранее 5-tv.ru писал, что Набиуллина предрекла возможное повышение ключевой ставки до конца года.