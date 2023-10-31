Обыкновенный фашизм: командование ВСУ намеренно ударило по своим на Времьевском выступе

Российской армии удалось занять стратегически важный рубеж на южнодонецком направлении. На Времьевском выступе наши штурмовики смогли застать противника врасплох.

Боевики попытались контратаковать, однако это обернулось для них провалом. Подробности боя — у корреспондента «Известий» Кирилла Олькова.

Штурмовики группировки «Восток» готовятся к атаке: делятся на две группы. Обе заходят с тыла на правом фланге Времьевского выступа.

Бой идет за один из ключевых опорных пунктов между Новодонецким и Новомайорским. Основным рубежом нашей обороны на стыке ДНР и Запорожья.

Российские штурмовики застали врага врасплох. Военные планировали эту операцию несколько дней, двигались по «кнопкам» — то есть, мелкими перебежками или ползком, метр за метром.

«С дронов видели, что противник хорошо укрепляется. Разработали план наступления. В лоб по классике идти не хотелось и заползли к противнику в тыл», — отметил командир мотострелкового взвода с позывным «Жеков».

Задача наших бойцов — занять укрепление ВСУ. Но вокруг него — поля, а в небе постоянно находятся квадрокоптеры противника.

«Я полз третьим. Молился, чтобы нас удача не покинула», — сказал штурмовик с позывным «Черный».

И вот уже на кадрах журналиста — штурмовики сидят в окопах, на бывших позициях ВСУ, налаживая связь с основными подразделениями. Оставшиеся в живых украинские боевики, потерявшие опорник, сдались в плен без боя.

А украинское командование, осознав, что проиграло бой, открыло огонь по своим. Российские военные поняли это из радиоперехвата — украинской артиллерии дали приказ «накрыть весь квадрат кассетами», несмотря на то, в опорнике остались еще живые сослуживцы.

«У них была вторая рация и они говорили, что они здесь живые. А их начальники кричали: „Наводите артиллерию, разносите весь опорник“. Не обращали внимания на то, что их военные там живые», — отметил командир взвода с позывным «Витос».

Попавший в плен рядовой ВСУ Сергей Патца рассказал, что перед отправкой на фронт прошел подготовку во Франции. Но этот курс молодого бойца ему не пригодился.

«Атака была внезапная. Никакие знания ни не помогли. Инструкторы все были французские. Переводчики говорили, что это альпийская пехота Франции», — добавил пленный.

Переждав артобстрел ВСУ, штурмовики вызвали по рации закрепгруппу. К линии фронта подтянулись боевые машины пехоты и танки.

Передовые танковые подразделения работают по всей линии южнодонецкого фронта. Поддерживая плотным огнем нашу пехоту и одновременно ведя активную оборону, сдерживая контрнаступление ВСУ.

Серия пушечных танковых ударов окончательно сломила все попытки командования ВСУ вернуть потерянный рубеж. Таким образом за восемь часов непрерывного боя российские штурмовики отбили несколько мощных контратак украинских войск, закрепились на этих рубежах и почти на километр отодвинули линию фронта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ поразили места производства беспилотников ВСУ в Одесской области.