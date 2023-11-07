«Легкий юмор»: Жасмин про товарный знак Игоря Николаева «Выпьем за любовь»

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 42 0

Жасмин поделилась мнением о товарном знаке Игоря Николаева «Выпьем за любовь»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Никогда не поздно проявить себя в новой профессии.

Жасмин назвала песню Игоря Николаева «Выпьем за любовь» наиболее подходящей для использования ее в качестве товарного знака. Своим мнением заслуженная артистка России эксклюзивно поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на юбилейной звездной премии «Topical Style Awards 2023. Герои десятилетия».

Стало известно, что народный артист России Игорь Николаев зарегистрировал свой товарный знак «Выпьем за любовь». Теперь под этим брендом певец может выпускать продукты питания и даже алкогольные напитки. Жасмин поддержала хитмейкера в его решении.

«Мне кажется, здесь есть такой легкий юмор в этом смысле. И мне кажется, эта песня позволяет быть увековеченной. Именно в ней отлично все сказано и сделано. И сам Игорь Николаев талантливый, умный человек. Если он это делает, значит это точно надо и правильно», — считает певица.

По словам Жасмин, она восхищается артистами, которые, помимо творчества, развиваются еще и в предпринимательской деятельности.

«Почему бы и нет? Потому что у артиста есть имя, есть возможности, допустим, сделать какой-то бизнес. Появилось свободное время или просто большое желание, или артист долгое время занимался творчеством и устал от этого, он хочет чуть-чуть отойти», — уверена певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь».

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