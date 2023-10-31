Лукашенко запросил компенсацию от РФ за смещение сроков строительства БелАЭС

Отмечается, что российская сторона предложила коллегам свежее ядерное топливо по внутренней цене и с гарантиями. Как на это ответили в республике?

Минск поставил перед Москвой вопрос о компенсациях за смещение сроков строительства и ввода в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Об этом пишет «БелТА» со ссылкой на речь президента Белоруссии Александра Лукашенко.

По словам белорусского лидера, сроки сместились из-за российской стороны. Компенсация за это предусмотрена договором. Лукашенко отметил, что ничего вопиющего в этой истории нет, и скрывать нечего.

«Вопросы были поставлены в связи с тем, что нарушены сроки ввода станции и ответственность за это несет российская сторона», — прокомментировал президент.

Глава республики обратил внимание, что РФ предложила Белоруссии поставку свежего ядерного топлива по внутренней цене. Уточняется, что на энергоноситель будет действовать гарантия сроком на пять лет.

Однако однозначного ответа об удовлетворенности Минска подобным предложением Лукашенко не дал. Президент, принимая доклад о ходе строительства БЕлАЭС, задался вопросом — достаточны ли уступки российской стороны и, в частности «Росатома», для белорусской.

Он подчеркнул, что страна не испытывает и не испытывала острой нехватки электричества, да и напрягать российских партнеров не стремится. Тем не менее, заметил он, «договор есть договор».

Первый энергоблок БелАЭС начал функционировать 3 ноября 2020 года. К январю 2021 года она был выведен на номинальный уровень мощности. Второй энергоблок должен быть введен в эксплуатацию в 2023 году.

В марте Александр Лукашенко отмечал, что атомная электростанция за время ее работы позволила стране сэкономить уже порядка 400 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, что на БелАЭС провели учения по обеспечению ядерной безопасности.