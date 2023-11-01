«Были истории»: Вячеслав Макаров раскрыл секрет безболезненного расставания с девушками

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 17 0

Вячеслав Макаров о расставании: я пытался безболезненно провести эту процедуру

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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Телеведущий заявил, что среди бывших возлюбленных нет тех, кто его ненавидит.

Можно ли расстаться с девушкой и не стать при этом ее врагом? Певец и телеведущий Вячеслав Макаров уверен — можно. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru в ходе презентации клипа «Дурочка-любовь» группы «Фабрика» и блогера Helen Yes он раскрыл секрет. По словам артиста, ему всегда было тяжело признавать, что человек, испытывающий к нему чувства, стал безразличен. В этой ситуации остается только постараться смягчить удар.

«У меня, конечно, были такие истории, но я пытался максимально безболезненно провести эту процедуру. По крайней мере, у меня нет девушек, с которыми я разошелся так, что мы не общаемся, ненавидим друг друга и вдрызг поругались. Как-то все у меня получается в жизни очень чинно-благородно», — сказал Макаров.

По мнению телеведущего, уходя, нужно непременно позаботиться о человеке, которого оставляешь. Думать только о себе — это в чистом виде эгоизм, и реакция на него будет соответствующая. Так что, если не хотите, господа, чтобы вас бывшие избранницы вспоминали дурным словом, будьте поосторожнее в выражениях и не забывайте об их чувствах и переживаниях

«Женщины более эмоциональные существа, гормоны все-таки играют, поэтому периодически нужно просто утихомирить эго. Любая девушка, в какой бы ситуации она ни была, она хочет, чтобы ее обняли, выслушали… Не всегда поняли. но выслушали — это самое главное», — заключил артист.

Стоит отметить, внимателен Макаров не только к тем девушкам, с которыми у него отношения. Многочисленным поклонницам тоже достаются, хоть и маленькие, порции любви. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как исполнитель одарил каждую даму красной розой на своем большом сольном концерте.

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