«Искандеры» в бою: как российские ракеты уничтожают позиции ВСУ

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Корреспондент «Известий» показала процесс перезарядки ОТРК «Искандер»

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Невар; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Цели «Искандеров» — командные пункты и «укрепы» ВСУ.

На счету буквально каждая минута и у боевых расчетов ракетных комплексов «Искандер», работающих в зоне СВО. Это разрушительное и высокоточное оружие — крайне желанный объект для ВСУ.

Радикалы устраивают за ним настоящую охоту на земле и с воздуха. Именно поэтому скорость и взаимопонимание между нашими бойцами — это залог успеха в выполнении различных задач на фронте. Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова подготвила сюжет.

Этот процесс никогда никому не показывают: он происходит ночью и без лишних глаз. Это уникальная возможность увидеть, как перезаряжают «Искандер» — комплекс, аналогов которому нет в мире. Ракету, которая весит больше двух тонн, доставляет транспортная заряжающая машина с краном. Перед установкой ее тщательно проверяют.

Для противника комплекс — желанная цель. Наши «Искандеры» выслеживают по спутникам и с беспилотников. Потому, после выезда из укрытия, счет идет на минуты. Работает расчет бойца с позывным «Стрела». Он занимается этим уже десять лет и, говорит, что максимально отточить действия помог опыт СВО.

«Искандер» поражает цели на расстоянии до 500 километров — в любую погоду и время суток. И делает это двумя видами ракет: баллистическими и крылатыми. Они могут идти на сверхнизких высотах, огибать рельеф местности, а на подлете к цели ставят ложные электронные помехи. Системы ПВО противника практически бессильны.

За успешные пуски и безупречную службу у многих в этой ракетной бригаде есть госнаграды. Начальник расчета с позывным «Кама» со школы мечтал служить именно на «Искандере». Теперь у него Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.

Искандеру подвластна любая цель, главное — точные координаты от разведки. А ракетчики уж уверяют: не промахнутся.

Тема:
Спецоперация
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