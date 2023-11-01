«Искандеры» в бою: как российские ракеты уничтожают позиции ВСУ
Корреспондент «Известий» показала процесс перезарядки ОТРК «Искандер»
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Невар; 5-tv.ru
Цели «Искандеров» — командные пункты и «укрепы» ВСУ.
На счету буквально каждая минута и у боевых расчетов ракетных комплексов «Искандер», работающих в зоне СВО. Это разрушительное и высокоточное оружие — крайне желанный объект для ВСУ.
Радикалы устраивают за ним настоящую охоту на земле и с воздуха. Именно поэтому скорость и взаимопонимание между нашими бойцами — это залог успеха в выполнении различных задач на фронте. Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова подготвила сюжет.
Этот процесс никогда никому не показывают: он происходит ночью и без лишних глаз. Это уникальная возможность увидеть, как перезаряжают «Искандер» — комплекс, аналогов которому нет в мире. Ракету, которая весит больше двух тонн, доставляет транспортная заряжающая машина с краном. Перед установкой ее тщательно проверяют.
Для противника комплекс — желанная цель. Наши «Искандеры» выслеживают по спутникам и с беспилотников. Потому, после выезда из укрытия, счет идет на минуты. Работает расчет бойца с позывным «Стрела». Он занимается этим уже десять лет и, говорит, что максимально отточить действия помог опыт СВО.
«Искандер» поражает цели на расстоянии до 500 километров — в любую погоду и время суток. И делает это двумя видами ракет: баллистическими и крылатыми. Они могут идти на сверхнизких высотах, огибать рельеф местности, а на подлете к цели ставят ложные электронные помехи. Системы ПВО противника практически бессильны.
За успешные пуски и безупречную службу у многих в этой ракетной бригаде есть госнаграды. Начальник расчета с позывным «Кама» со школы мечтал служить именно на «Искандере». Теперь у него Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.
Искандеру подвластна любая цель, главное — точные координаты от разведки. А ракетчики уж уверяют: не промахнутся.
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