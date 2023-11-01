Евгений Петросян впервые за 78 лет снимется в кино

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 25 0

Юморист Евгений Петросян впервые попробует себя в кино

Евгений Петросян впервые за 78 лет снимется в кино

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Артист сыграет впервые — и сразу одну из главных ролей в фильме.

Юморист Евгений Петросян впервые снимется в кино. Телеведущий сыграет в полнометражной ленте — продолжении приключений Манюни за авторством режиссера Дениса Гуляра. Об этом пишет «Российская газета».

По информации издания, в Фонде кино проходит очная защита авторских анимационных национальных фильмов, а также фильмов для детской и семейной аудитории. Один из проектов — полнометражный фильм «Манюня: путешествие в Москву». За основу взята книга-бестселлер Наринэ Абгарян.

В картине покажут историю про летнее путешествие 1981 года Манюни и ее друзей в российскую столицу. По замыслу должна сбыться мечта Манюни — посетить концерт «Песняров». Но вместо этого путешественников ждут невиданные приключения на Красной площади, и в других изветсных местах Москвы.

Отмечается, что больше всего защиту удивило то, что в новом фильме свою первую роль сыграет Евгений Петросян. Юмористу уже 78 лет, но за все это время он ни разу не появлялся на больших экранах, появляясь только в сериалах, шоу и документалках.

Ранее 5-tv.ru писал, что стало с бывшей женой Евгения Петросяна.

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