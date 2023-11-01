Нарколог объяснил, опасна ли банка пива после работы

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 91 0

Нарколог Поликарпов: любовь к пиву неизбежно приводит к формированию зависимости

Нарколог объяснил, опасна ли банка пива после работы

Фото: www.globallookpress.com / Fernando Gutierrez-Juarez

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Чем чревато частое употребление слабоалкогольного напитка?

Употребление свыше полулитра пива ежедневно, большое желание его выпить, тремор конечностей — симптомы болезненного пристрастия к пиву. Об этом изданию Газета.ру сообщил психотерапевт, психиатр-нарколог Александр Поликарпов.

По его словам, любовь к пиву неизбежно приводит к появлению зависимости, ухудшает работу сердца, вредит сосудам, нервной системе, почкам и способствует набору лишних килограммов.

Как отметил Поликарпов, есть даже отдельный термин, обозначающий болезненное пристрастие к этому алкогольному напитку— гамбринизм.

«Гамбринизмом эту болезнь называют по имени фламандского короля Гамбринуса, который по легенде изобрел пивоварение. На самом деле это серьезный недуг, который занесен в официальные списки», — подчеркнул специалист.

Среди симптомов пивного алкоголизма собеседник выделил употребление более 0,5 литра пива каждый день, также сильное желание его выпить, тремор рук, ног. Наряду с внешними проявлениями наблюдаются и внутренние изменения. Так, изменяется работа сосудов, следовательно, страдает и целиком организм.

Нарколог предупредил, что также страдают почки, нервная система, могут начаться головные боли.

«Некоторые утверждают, что пиво полезно. Но вся польза от витаминов, которых все равно меньше, чем в чае либо минеральной воде, нивелируется из-за вреда этилового спирта. Вместе с тем злоупотребление пивом приводит к набору веса. В слабоалкогольном напитке содержится 4-10% углеводов», — подытожил собеседник.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России хотят ужесточить правила для питейных заведений в жилых домах.

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