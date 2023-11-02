Золотые резервы России достигли рекордного значения

В сентябре запасы выросли до максимального уровня за всю современную историю страны. Что это значит?

Золотые резервы России достигли рекордных значений — по итогам сентября 2023 года они выросли до 2,36 тысячи тонн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные мировых Центробанков.

Так, Россия остается на пятом месте в мире по данному показателю. Известно, что в сентябре РФ нарастила запасы золота на 2%, или 44 тонны. Это максимальный показатель за всю современную историю страны.

Известно, что из-за резкого снижения цен на золото в конце сентября вложения уменьшились до 140,5 миллиарда долларов, что составляет разницу в 3% с предыдущими значениями.

На первом месте находятся США (8,1 тысячи тонн золота), на втором — Германия (3,33 тысячи тонн золота) и на третьем — Италия (2,45 тысячи тонн золота). Четвертую позицию перед РФ занимает Франция (2,4 тысячи тонн золота).

Кроме того, в ТОП-10 стран-рекордсменов по запасам золота также входят Китай, Швейцария, Япония, Индия и Турция.

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