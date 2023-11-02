В зоне СВО погиб оператор дронов, уничтоживший 19 лодок ВСУ на Днепре

Во время выполнения боевой задачи в зоне проведения спецоперации на Украине погиб российский оператор беспилотных летательных аппаратов с позывным «Мечта». Об это агентству ТАСС сообщили на производящем FPV-дроны предприятии «Упырь» — там солдат проходил соответствующее обучение.

«Мечта» работал с FPV-устройствами, которые передают обстановку оператору в режиме реального времени. Виртуальные технологии позволяли бойцу «приближаться» к самой линии соприкосновения. С помощью дронов он уничтожил 19 вражеских лодок и до 100 боевиков ВСУ на Днепре за последние четыре месяца.

Собеседник агентства рассказал, что «Мечта» накануне своей гибели работал без отдыха двое суток. Вместе с ним на Украине погиб и его сослуживец с позывным «Свят».

«Мечта» при жизни был удостоен медали «За отвагу». Сейчас же его подразделение планирует подать документы на присвоение ему посмертно звания Героя России.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвал миротворческую миссию России «вторжением», усилил санкционное давление и фактически объявил РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киев совершил провокацию с целью создания угрозы для Запорожской АЭС.