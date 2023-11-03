МО РФ: пресечена атака беспилотника на Белгородскую область
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей.
Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
В Белгородской области пресечена попытка Украины устроить террористический акт с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Инцидент произошел в ночь с 2 на 3 ноября в 23:45. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Кроме того, уточняется, что слы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей и отразили атаку.
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