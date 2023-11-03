МО РФ: пресечена атака беспилотника на Белгородскую область

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 9 0

Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей.

МО РФ: пресечена атака беспилотника на Белгородскую область

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Белгородской области пресечена попытка Украины устроить террористический акт с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Инцидент произошел в ночь с 2 на 3 ноября в 23:45. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. 

Кроме того, уточняется, что слы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей и отразили атаку. 

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