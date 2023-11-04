Сбежали от смерти: какую страшную тайну хранит дача Сталина в Мытищах

Еще одна цифра дня удивила многих. 400 миллионов рублей — столько заплатил на аукционе покупатель дачи Сталина в Подмосковье. Малоизвестная и не слишком богатая компания из Краснодарского края была единственным участником торгов.

Как она собирается содержать дорогой исторический объект при отсутствии капитала, выяснил корреспондент «Известий» Георгий Гривенный.

Какую тайну хранит дача Сталина в Мытищах

Это один из самых необычных и жутковатых показов недвижимости на продажу. Переступая этот порог, словно попадаешь в машину времени, причем давно сломавшуюся. На потолке — остатки лепнины, под ногами — разбитый паркет, но даже сквозь плесень на стенах пробивается дух времени. Особенно когда подходишь к спальне вождя народов.

«Он любил, чтобы нижняя часть облицована деревом, а на верхней — поклеены обои», — рассказал историк-краевед Сергей Егоров.

Знаменитые фото Иосифа Сталина с дочерью Светланой сделаны на этом балконе дачи в Липках. Но за их улыбками — страшная тайна, заставившая первую семью страны переехать в Мытищи с прежней дачи в Зубалово.

«В 1932 году, в ноябре, жена Сталина, Надежда Аллилуева, покончила жизнь самоубийством. Сталин отказался жить в Зубалове, а дачи в Кунцеве еще в то время не было, она была построена только в 34-м году. И в общем-то, выбирается эта дача как резиденция Сталина», — сообщил историк Егоров.

Пусть Сталин провел здесь всего два года, но для него успели построить и кинозал, и бесконечные коридоры катакомб, ведущих к бомбоубежищу, сейчас, впрочем, затопленному. Достанется новому владельцу и небольшой бассейн с сауной, его построил последний партийный хозяин дворца с поместьем — первый секретарь Московского горкома КПСС Лев Зайков. Даже телефон спецсвязи до сих пор у бортика объекта культурного наследия.

«Новый собственник должен будет подготовить проект реставрации и приспособления этого объекта. И через установленные опять же законодательством процедуры получить все необходимые согласования и разрешения», — сообщил управляющий директор «Дом. РФ» Анатолий Азизов.

Картинка с бывшей дачи Сталина — метафоричнее и не придумаешь — ступеньки истории, поросшие мхом и ожидающие реставрации. Но тот, кто за это возьмется, должен быть человеком очень осторожным и осмотрительным. Слишком много организационных, финансовых и реставрационных препятствий на его пути.

Кто купил дачу Сталина в Мытищах

Довольно неожиданно об окончании торгов объявили на день раньше. Претендентов на дачу Сталина было двое, и победила компания «Консалтинг и право» из Краснодарского края.

«Новый владелец будет арендовать участок площадью более 38 гектаров и получит в собственность объекты недвижимости общей площадью почти 4 тысячи квадратных метров. Лот реализован по начальной цене в размере 403 миллионов 490 тысяч рублей», — говорится в заявлении.

И плюс еще 15 миллионов рублей в год за аренду участка.

По базе СПАРК, выручка компании «Консалтинг и право» за прошлый год всего 23 тысячи рублей, у компании отсутствует собственный капитал. Откуда полмиллиарда на покупку подмосковной недвижимости с арендой земли? Еще одна загадка дачи Сталина.

«Дача Сталина — это статусное приобретение. Это как покупка какого-то раритета на аукционе», — прокомментировал член Гильдии риэлторов Андрей Банников.

Большой вопрос: как будет использоваться раритетная покупка? Местные жители всерьез опасаются, что новый собственник дачу Сталина либо снесет, либо построит в парке с античными статуями очередной элитный коттеджный поселок.

«Покупатель по закону не может осуществлять строительство на территории объекта культурного наследия. Следовательно, приобретя земельный участок, он лишается возможности возводить и осуществлять строительство на территории такого участка каких-либо объектов строительных, тем более элитных жилых домов», — объяснил юрист Владислав Ватаманюк.

Старый принцип «купил за миллион, готовь пять на ремонт» действует и на исторических объектах. О новых владельцах дачи Сталина пока ничего не известно, но, возможно, они и не поскупятся. Ведь как говорил бывший собственник этого помещения: «Кадры решают все!»