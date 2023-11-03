«Постоянный процесс»: в Кремле отреагировали на возвращение россиян

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Евгения Романова
Евгения Романова 298 0

В Кремле отреагировали на возвращение в Россию Пугачевой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Arnulf Hettrich; 5-tv.ru

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Как власти реагируют на приезд сбежавших в 2022-м родственников иноагентов?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал постоянным процесс выезда из страны и возвращения россиян. Так он прокомментировал возвращение Аллы Пугачевой в Россию и других людей, уехавших из страны после начала спецоперации (СВО) на Украине.

В беседе с представителем Кремля журналисты напомнили, что многие вернувшиеся из-за границы — родственники иноагентов.

«„Родственники иноагентов», во-первых, именем нарицательным не являются и не должны являться. Второе: российские граждане выезжают в другие страны, работают там, возвращаются обратно в Россию, потом уезжают опять. Это постоянный процесс», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что любой законопослушный россиянин может свободно покидать РФ по различным целям и возвращаться.

В 2022 году, после начала спецоперации, Алла Пугачева уехала из России в Израиль. Из-за бегства в сторону эстрадной певицы полилось много негатива.

К началу нового учебного года Алла Пугачева с детьми вернулась на родину, однако вскоре снова улетела в Израиль. При этом она назвала сограждан «холопами» и «рабами». Россияне после такого выпада призвали певицу больше никогда не возвращаться в страну.

Однако в мае 2023-го Пугачева вновь появилась на родине. 6 мая артистка прибыла на Троекуровское кладбище Москвы на похороны близкого друга — модельера Валентина Юдашкина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что попытался связаться с Аллой Пугачевой, которая тайно вернулась в Россию.

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