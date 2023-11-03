Выжгли дотла: армия России уничтожила опорный пункт ВСУ системами «Солнцепек»
Армия России уничтожила опорный пункт ВСУ системами «Солнцепек»
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
Применялись термобарические боеприпасы, которые уничтожают все в радиусе десятков метров.
В Донецкой народной республике наши военнослужащие ликвидировали опорные пункты и технику противника. Под Угледаром бойцы группировки «Восток» использовали тяжелые огнеметные системы «Солнцепек».
Применялись термобарические боеприпасы — они буквально выжигают все в радиусе многих метров. В том числе — бетонные бункеры, не являющиеся препятствием для «Солнцепеков».
Из-за этой огневой мощи боевики ВСУ считают «Солнцепеки» одним из самых опасных видов вооружений нашей армии, применяемых в рамках спецоперации. На счету «Солнцепеков» — уже несколько десятков уничтоженных опорных пунктов.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские расчеты РСЗО громят боевиков в зоне спецоперации.
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