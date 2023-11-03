Шойгу наградил отличившихся военных, а ситуация в секторе Газа отходит на второй план.

Сегодня, 3 ноября, все внимание общественности вновь было приковано к Украине. Все подробности — в ежедневной подборке на 5-tv.ru.

Ситуация в зоне СВО, задержан блогер Шабутдинов, мобилизация на Украине: самые важные события дня 1/6 Фото: © РИА Новости / Евгений Котенко 2/6 Фото: www.globallookpress.com / Moritz Frankenberg 3/6 Фото: Reuters / KAZBEK BASAYEV 4/6 Фото: Павлишак Алексей / ТАСС 5/6 Фото: Владимир Андреев / ТАСС 6/6 Фото: 5-tv.ru План украинских властей мобилизовать всех мужчин является аксиомой. Такое заявление сделал секретарь Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов. Данилов подтвердил, что Киев собирается провести поголовную мобилизацию пригодных к службе украинцев. Бойцы разведподразделения ВДВ России из Новороссийской десатно-штурмовой бригады вступали в бой с французскими снайперами в зоне спецоперации — в районе села Работино. Ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы, предварительно, составил сотни миллионов рублей. Точная сумма будет названа позднее. Украины не было никогда в составе Российской империи. Об этом заявил президент Владимир Путина в ходе встречи с членами Общественной палаты РФ. Российский лидер напомнил, что, согласно истории, Украина была сформирована только при советской власти. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова по статье о мошенничестве. Используя агрессивный маркетинг, он предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары, с помощью которых якобы можно начать успешный бизнес. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил высшие госнаграды России — медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие российским военнослужащим за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации на Украине.

Ранее 5-tv.ru расказывал, что в зоне СВО уничтожены десять самолетов ВСУ.