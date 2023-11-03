В зоне СВО уничтожены 10 самолетов ВСУ и перехвачены четыре ракеты ATACMS

ВКС России и ПВО уничтожили 10 самолетов ВСУ и перехватили четыре ракеты ATACMS
Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; 5-tv.ru
Ликвидирован был и один украинский самолет. Каких еще успехов достигла наша армия за неделю?
Истребительная авиация ВКС России и силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в зоне спецоперации на Украине 10 самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об успехах за неделю рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Так, в зоне спецоперации уничтожены пять украинских МиГ-29, три Су-27, по одному Су-25 и L-39, а также вертолет Ми-8.
«Кроме того, перехвачены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, три управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM, 51 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 274 беспилотных летательных аппарата», — добавил Конашенков.
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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что большое число американских наемников, бьющихся в рядах ВСУ, погибло на передовой.
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