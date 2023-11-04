Первое покушение на Владимира Ленина: почему убийца передумал

Глава правительства СССР умер 21 января 1924 года.

Самое первое покушение на Владимира Ильича случилось 1 января 1918-го. В тот день в Петербурге будущий вождь выступал в Михайловском манеже перед красноармейцами-добровольцами, отправлявшимися на фронт. Когда выстрелить в Ленина сразу же после речи не удалось из-за огромной толпы, его автомобиль обстреляли во время движения.

Контрольной должна была стать граната, которую не бросил впечатленный красноречием вождя Герман Ушаков. А после был помилован и даже написал солидный биографический труд о Ленине.

Осечка на Фонтанке

1 января 1918-го Ленин обращался со сцены к добровольцам Красной армии, которые в ближайшее время готовились ехать на фронт. Изначальный план белых заговорщиков состоял в том, чтоб выстрелить в вождя сразу по окончании выступления на митинге, но эту идею не реализовали из-за огромной толпы. Тогда сработал план «Б», и когда ленинский автомобиль возвращался в Смольный, его обстреляли.

Нападение произошло на Фонтанке. Несколько пуль угодили в кузов, еще одна выбила лобовое стекло, но в самый последний момент спутник Ленина Фриц Платтен успел пригнуть товарища. Сам же швейцарец принял в руку пулю, предназначавшуюся для головы вождя. Но все могло закончиться трагично даже после такой череды счастливых случайностей.

По-настоящему Ленина от верной гибели спас другой человек — демобилизованный подпоручик Герман Ушаков. Он должен был «добить» жертву гранатой в конце пути следования, но не сделал этого. По официальной версии, озвученной позже самим Ушаковым, он настолько впечатлился живым выступлением на солдатском митинге, что посмотрел на жертву совсем иначе. Правда, историки допускают, что мог просто растеряться и даже испугаться, что нередко бывает с неопытными боевиками. А версию про «глубокое впечатление» придумал уже после ареста.

Почему террористы избежали наказания

Сразу же после январского покушения чекисты начали активные поиски организаторов и исполнителей, но первая волна арестов пошла лишь спустя пару месяцев. Оказалось, что часть террористов — городские милиционеры, которые к моменту задержания уже разрабатывали следующий теракт. Что касается заказчиков, то всплыло имя князя Дмитрия Шаховского, оплатившего покушение через «Петроградский Союз георгиевских кавалеров». А большая часть офицеров-исполнителей в тот же день уехали в Новочеркасск.

На первых же допросах установили и то, что спасением пассажиры ленинского автомобиля обязаны впечатленному или растерявшемуся Ушакову. Нужно отдать должное вождю, который сполна расплатился за этот поступок. Он не дал расстрелять не только Ушакова, но и двух его близких товарищей, участвовавших в организации покушения. Георгиевские кавалеры были по их же просьбе отправлены на фронт под Псков, где как раз началось мощное немецкое наступление.

Ушаков поучаствовал в Гражданской войне в рядах красных, командуя бронепоездом. Как позже писал историк Бонч-Бруевич, управлявший в тот период делами Совнаркома, сражались осужденные храбро и хладнокровно, искупив кровью всю свою вину и произведя в немецких войсках огромные разрушения.

Правда, уготованной участи Ушаков все же не избежал, пусть и при других обстоятельствах. В 1937 году его арестовали и расстреляли по обвинению в немецком шпионаже. А спустя несколько месяцев задержали и спасшего вождя швейцарца. Его отправили в архангельский лагерь, где тот и умер в 1942 году от голода.

Ушаков-биограф Ленина

Но все это было позже, а сразу после войны помилованный и оправданный Герман Ушаков уехал жить в Сибирь. Там он сотрудничал с местными изданиями в качестве фотокорреспондента, а свои работы отсылал в «Комсомольскую Правду». С 1927 года он стал бывать в селе Шушенском, где отбывал ссылку Владимир Ильич. Тогда же Ушаков и написал ряд очерков, очеловечивших вождя пролетариата. Парадоксально, но экс-поручик стал одним из авторов той самой «ленинианы» и биографом человека, на жизнь которого недавно покушался. Правда, сборник работ Ушакова вышел только в XXI веке, но получил заслуженные высокие оценки историков.

Рукописи сборника «Ленин в Шушенском» обнаружились в 198-м в партийном архиве Института марксизма-ленинизма. Для научных сотрудников Дома-музея Ленина материалы Ушакова стали настольной книгой, так как содержали интереснейшие воспоминания о буднях Ленина. Те записи не обременены привычными советскими словоформами «гений», «вождь», «мыслитель». Это заметки простого человека о человеке: какими интересовался делами, на кого ходил охотиться, какие читал книжки, каким общительным и веселым на самом деле был.

Книгу Ушакова успешно использовали экскурсоводы тематических музеев, так как автор раскрывал темы с самых неофициальных и необычных сторон. К примеру, поразило биографа то, как семья Ленина относилась к эксплуатации чужого труда. В ссылке Ильич нанял для помощи по хозяйству Пашу Мезину. На тот момент ей было шестнадцать.

Позже она вспоминала, что прожитые в ленинской семье годы оказались самыми лучшими в жизни. Девушка делилась, насколько уважительным и доброжелательным было отношение к ней господ. И что вели они себя благородно, мирно и оптимистично. Несмотря на изоляцию в ссылке, Ильич отдавался писательской работе и чтению, не забывая уделять время близким.

Развеял Ушаков и еще один традиционный ленинский «миф». В официальной истории бытует мнение, что Надежда Крупская не отвечала внешним параметрам красивой женщины. Биограф из экс-террористов опросил десятки крестьян, который в один голос рассказывали корреспонденту, что была она хороша собой. Кто-то вспоминал милую улыбку, кто-то длинную толстую косу. Да и фото в гостиной сибирского дома Лениных тоже отражало облик миловидной моложавой особы.

Собирая ценный материал в Шушенском, Ушаков мечтал воплотить очерки в большое литературное произведение о важнейшем периоде жизни молодой страны, но арест сорвал все планы.

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