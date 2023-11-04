Без диет: 43-летняя Семенович раскрыла секрет похудения

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Алина Крылова
Алина Крылова 40 0

Анна Семенович худеет с помощью яиц и рисовой лапши

Без диет: 43-летняя Семенович раскрыла секрет похудения

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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43-летняя экс-солистка «Блестящих» сбросила пару килограммов без жестких диет и истязательств в спортзале.

Певица Анна Семенович любима поклонниками не только за талант, но и за эффектные формы. В 43 года артистка способна дать фору более юным коллегам, и не зря: сказывается спортивное прошлое.

Однако на днях в личном микроблоге бывшая солистка «Блестящих» все же созналась, что решилась на похудение. К переменам певицу подтолкнул отпуск в Турции: там она оторвалась на всю катушку. Чтобы привести себя в форму и сбросить пару лишних килограммов, Семенович не пришлось даже садиться на жесткую диету. Вместо истязаний артистка просто ввела в рацион рисовую лапшу и яйцо. Как созналась сама Семенович, она надеется, что столь щадящим способом ей удастся «уменьшиться в размерах».

«Сама готовлю себе обед-завтрак. Все под моим контролем. Рисовая лапша совершенно диетическая. Щас я ее разварю, чтобы она была кляклая. Потом добавлю яичко, и получится очень вкусная, диетическая лапша с яичком. Сама по себе лапша выглядит не очень, но она вкусная и полезная», — пишут dni.ru со ссылкой на саму знаменитость.

Впрочем, стоит отметить, что такая диета подойдет далеко не всем, о чем неоднократно предупреждают врачи-гастроэнтерологи и диетологи. Любое питание должно быть сбалансированным и подобранным индивидуально.

Ранее 5-tv.ru писал, за что Анна Семенович взъелась на худых женщин.

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