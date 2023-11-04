Приехала неспроста: машину Пугачевой выследили в Твери

Некогда востребованная в России певица за несколько суток сменила несколько городов, и это не предел.

Rolls Royce российской певицы Аллы Пугачевой заметили в Твери спустя сутки после возвращения в Россию. Эксклюзивными кадрами с журналистами 5-tv.ru поделился собственный источник.

Буквально на днях артистка прилетела в Россию с Кипра, где обосновалась с детьми после переезда из Израиля. По неподтвержденной информации, Пугачева приезжала в Москву, чтобы решить проблемы с недвижимостью, а уже утром субботы звезду застукали в Твери: дорогая иномарка певицы, вероятно, направлялась в сторону Санкт-Петербурга.

Источник рассказал журналистам, что по пути в культурную столицу Пугачева успела заскочить в студию звукозаписи в Твери. Соответствующее фото припаркованного авто оказалось в распоряжении редакции: в кадре черная иномарка припаркована недалеко от входа в студию.

Автомобиль Аллы Пугачевой припаркован рядом со студией звукозаписи в Твери. Фото: 5-tv.ru

Известно, что это культурное учреждение имеет прямое отношение к певице: в свое время именно здесь Пугачева и ее бывший супруг Филипп Киркоров записывали свои альбомы. Не исключено, что и в этот раз артистка приехала в Тверь, чтобы записать и выпустить новый трек в преддверии Нового года.

Известно, что студия, возле которой останавливалась Пугачева, учреждена в 1989 году. Ее основателями стали клавишник и аранжировщик Игорь Лалетин и гитарист Михаил Саламов, в честь которого была названа фирма. В 1992 году там был записан первый альбом — для певца и композитора Вячеслава Добрынина. С тех пор тверская звукозаписывающая студия оказывала свои услуги не только признанным артистам российского шоу-бизнеса, но и так же молодым начинающим певцам.

Помимо Пугачевой среди клиентов в разное время значились Ирина Аллегрова, Татьяна Овсиенко, Андрей Губин, Алсу и другие звезды отечественной эстрады.

В 2022 году, после начала спецоперации, Алла Пугачева уехала из России в Израиль. Из-за бегства в сторону эстрадной певицы полилось много негатива. К началу нового учебного года Алла Пугачева с детьми вернулась на родину, однако вскоре снова улетела в Израиль. При этом она назвала сограждан «холопами» и «рабами». Россияне после такого выпада призвали певицу больше никогда не возвращаться в страну.

Ранее 5-tv.ru писал, как Алла Пугачева тайно вернулась в Россию.