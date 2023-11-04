Ушла из жизни звезда сериала «Клон» Элизанжела

Кинозвезды не стало на 69-м году жизни.

Печальная новость пришла из Бразилии. Стало известно, что 3 ноября 2023 года не стало знаменитой актрисы Элизанжелы ду Амарал Вергейру. Она ушла из жизни в 68 лет. О кончине актрисы сообщила мэрия города Гуапимирим в соцсетях, передает KP.RU.

Российским поклонникам бразильского сериала «Клон» Элизанжела запомнилась по роли Ноэмии — супруги набожного Мустафы, которая не желает мириться с требованиями мужа. С самого начала сериала видно, что Ноэмия мечтает выйти замуж. Поэтому, когда Мустафа сделал ей предложение, она не смогла отказаться от такой заманчивой возможности.

Всего же на счету Элизанжелы помимо «Клона» более 50 успешных ролей, в том числе в таких фильмах, как «Фаворитка», «Сила желания», «Во имя любви», «Спаси меня, Святой Георгий».

Сообщается, что Элизанжела скончалась от остановки сердца. В 2022 году она переболела коронавирусом в тяжелой форме.

Ранее 5-tv.ru перечислил ТОП-5 латиноамериканских драм, которые могут вернуться на экраны. В их число попал сериал «Клон».