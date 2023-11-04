В той же квартире: умерла бывшая жена актера Альберта Филозова

Женщина скончалась на 79-м году жизни.

Скончалась бывшая жена артиста Альберта Филозова Алла Александровна. Об этом сообщает издание МК.

О смерти театроведа Аллы Филозовой стало известно 4 ноября. Она была второй супругой актера, и именно с ней артист проживал последнее время перед своей смертью, так как его третья жена отказалась ухаживать за тяжелобольным мужем.

Известно, что 78-летняя Алла Александровна была прикована к постели из-за травмы — около трех недель назад она упала и сломала шейку бедра. Ее сын тут же вызвал скорую помощь, Филозову госпитализировали, однако от последствий, вероятно, она так и не смогла оправиться. Она умерла в той же квартире, где и артист семь лет назад.

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