Звезда «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс едва не потерял руку

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Алексей Панков
Алексей Панков 30 0

Какое событие чуть не стало причиной трагедии в жизни артиста?

Звезда «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс едва не потерял руку

Фото: Кадр из к/ф «Назад в будущее», реж. Роберт Земекис, 1985

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Звезда легендарной трилогии «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс едва не лишился руки. Шокирующее признанием актер, страдающий болезнью Паркинсона, сделал в беседе с Town & Country.

Несколько лет назад у артиста обнаружили опухоль в позвоночнике. После физиотерапии он смог вновь ходить. Однако в какой-то момент Фокс споткнулся и, упав, сломал руку.

«В мою руку попала инфекция, а потом я чуть не потерял ее. Это было цунами несчастий», — признался актер.

Майкл Джей Фокс.Майкл Джей Фокс. Фото: www.globallookpress.com /  IMAGO / Eventpress Becher

Фокс спокойно рассуждает о будущем и не переживает о том, что ждет его завтра.

«Мне 62 года. Конечно, если бы я завтра ушел из жизни, это было бы преждевременно, но это не было бы неслыханно», — отметил артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Майкл Джей Фокс боится не дожить до 80 лет из-за болезни Паркинсона. Артист борется с ней уже 30 лет.

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