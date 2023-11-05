В Китае ответили на угрозы Байдена из-за вымирающих панголинов
В Китае обвинили США в клевете из-за заявлений о контрабанде панголинов
Фото: www.globallookpress.com / Andri Ginting
Американский лидер обвинил Пекин в контрабанде этими животными.
В Китае потребовали от США не наносить урон репутации Пекина обвинениями в контрабанде панголинов. Об этом заявил посол КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
Прежде президент США Джо Байден пообещал спасти от вымирания панголинов. Так, он начала угрожать Китаю санкциями за то, что КНР якобы их отлавливает и перевозит контрабандой, а затем использует в медицинских целях, поскольку чешуя панголинов ценится в традиционной медицине.
«Китай категорически возражает против попыток использовать вопрос защиты панголинов для того, чтобы навредить репутации КНР», — заявил он в беседе с РИА Новости.
Лю Пэнъюй указал, что Китай исполняет свои обязательства по защите панголинов, препятствует контрабанде и нелегальной торговле этими животными.
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