Будьте аккуратны: москвичей предупредили о погодных переменах в ближайшие часы

Ждать ли снега с дождем? Или, может, есть надежды на теплое солнце?

О порывистом ветре предупредили жителей Москвы в воскресенье, 5 ноября. Об этом передает пресс-служба городского хозяйства столицы со ссылкой на синоптиков.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.

«Просим горожан быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — говорится в обращении КГХ Москвы.

Как объясняют спасатели, единственный верный способ спастись от разгула стихии при нахождении на улице — найти надежное укрытие. Лучше всего подойдет спуск в метро, подземный переход, или можно спрятаться от ветра в ближайшем магазине либо в любом здании.

Отметим, по информации Гидрометцентра России, в Москве в воскресенье днем столбики термометров покажут максимум +13 градусов, в Подмосковье ожидается +14 градусов. Начало недели в Московском регионе будет дождливым, температурные показатели останутся такими же, как в предыдущий день, 5 ноября.

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