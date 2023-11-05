«О, картошечка!» — рецепт блюда из фильма «Джентльмены удачи»

|
Полина Долгова
Полина Долгова 36 0

Картошку из кинофильма «Джентльмены удачи» признали одним из самых вкусных блюд

«О, картошечка!» — рецепт блюда из фильма «Джентльмены удачи»

Фото: Кадр из к/ф «Джентльмены удачи», реж. Александр Серый , 1971 г.

Читайте нас в: Дзен Новости

Простой рецепт блюда «О, картошечка!» отлично подойдет для большой компании.

Комедийная сцена из фильма «Джентльмены удачи», в которой герои едят картошку за обе щеки, заслуженно получила всенародную любовь и цитируемость. Помимо актерского мастерства, свой фирменный почерк оставила картошка. Рецептом этого вкусного и бесхитростного блюда поделилось издание dni.ru.

Такая скромная, но питательная еда никогда не теряет своей актуальности. Как картошка появилась на столе у русского человека — это целая история, которая началась с подачи Петра I. Первое время она была лекарством от всех болезней. Теперь эти полезные корнеплоды являются часть рациона большинства жителей России.

В фильме «Джентльмены удачи» показана вареный картофель в кожуре, то есть «в мундире». Это словосочетание придумали в армии России еще при полководце Суворове, когда военные ходили в походы и готовила картошку на огне.

Рецепт прост, нужны корнеплоды, вода и соль, а также кастрюля, зубочистка и огонь.

Пошаговая инструкция:

Шаг 1: вымыть сырой картофель, очистить его тщательно от земли, проткнуть клубни зубочисткой. Это нужно для того, чтобы кожица не лопнула при высокой температуре кипения.

Шаг 2: налить в кастрюлю холодную воду и положить в нее картофель. Жидкость необходимо подсолить. Оптимально — положить половину столовой ложки на литр воды, но здесь играет дело вкуса. Очевидно, джентльмены удачи надеялись на везение.

Шаг 3: отварить картошку нужно на сильном огне, после чего слить воду. Главное — не перестараться. Она должна получиться мягкой, но при этом не ломаться на части.

Ранее 5-tv.ru писал, как приготовить вкусный сэндвич с тунцом от шефа Ивлева.

+11° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
93.04
-0.13 99.01
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:41
«Это ужасно»: Муцениеце извинилась за образ «мертвой матери» на Хеллоуин
12:22
На Солнце образовалась гигантская трещина: астроном рассказал, чем это опасно
12:10
Выставку-форум «Россия» в первый день посетило более 190 тысяч человек
11:57
Поступил бы так же? В биографии Меттью Перри всплыла интересная деталь
11:42
«О, картошечка!» — рецепт блюда из фильма «Джентльмены удачи»
11:31
Будьте аккуратны: москвичей предупредили о погодных переменах в ближайшие часы

Сейчас читают

"Я снова молодая мама!" - Бледанс удивила поклонников откровенным признанием
Самый настойчивый аферист звонил жертве 1145 раз за семь минут, а потом…
Обглоданное тело и ни шанса на спасение: куда пропала Ткачиха из «Сказки о царе Салтане»
Я на Родине: сенатор Вайнберг о танковом экипаже «Алеша», Пушилине, Машкове и патриотизме

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд