До приезда скорой: 3-летний малыш и котенок умерли после обеда домашней котлетой

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 1 986 0

Ребенок и котенок умерли после обеда домашней котлетой в Красноярском крае

До приезда скорой: 3-летний малыш и котенок умерли после обеда домашней котлетой

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Читайте нас в: Дзен Новости

Точную причину пока не смогли определить даже после вскрытия.

Трехлетний малыш скончался при странных обстоятельствах после перекуса котлетой, приготовленной его матерью. Об это сообщил источник 5-tv.ru.

Трагедия случилась в одной из деревень в Красноярском крае в многодетной семье. Родители решили самостоятельно приготовить колбасу — чтобы без химии и добавок, по-домашнему. После расфасовки по формам в колбасном шприце остался фарш, который было решено пожарить на гриле.

Мать сделала две котлетки, одну из которых дала младшему сыну. Сразу после употребления он пожаловался на сильную боль в животе, а после малыша вырвало. Напуганные родители схватили ребенка и понесли в больницу. Фельдшер вызвала вертолет, чтобы маленького пациента можно было перевезти в районную больницу, но ему стремительно становилось хуже.

Вертолета малыш так и не дождался. Точную причину смерти пока установить не помогло даже вскрытие. Остатки говядины, сало и нитритную соль, из которых были приготовлены котлеты, отправили на экспертизу.

Всего семья воспитывала пятерых наследников. На учетах не стояла. Что же произошло в этот злополучный день — устанавливается. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело.

Как рассказала мать погибшего СМИ, когда все кинулись за помощью к врачам, дома без присмотра оставался котенок. Он добрался до остатков котлеты, брошенных на полу, и тоже умер.

Ранее 5-tv.ru писал, что женщина отравила грибами всю семью бывшего мужа.

+11° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
93.04
-0.13 99.01
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:15
Обыск у Цыгановых оказался розыгрышем пранкера Лексуса: а он сам-то в курсе?
17:02
ChatGPT научился создавать песни под ключ: сможет ли сделать трек в стиле SHAMAN?
16:50
Праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»: как отметить 6 ноября
16:38
«Это необходимость»: в Кремле раскрыли подробности совещания Путина по Дагестану
16:14
До приезда скорой: 3-летний малыш и котенок умерли после обеда домашней котлетой
15:58
Можно ли сидеть на холодном: последствия для женщин и мужчин

Сейчас читают

"Я снова молодая мама!" - Бледанс удивила поклонников откровенным признанием
Вениамин Смехов горько зарыдал во время прощания с Темиркановым: «Дорогой Юра…»
Непохожий на себя Иван Краско пришел на прощание с дирижером Темиркановым — видео
Я на Родине: сенатор Вайнберг о танковом экипаже «Алеша», Пушилине, Машкове и патриотизме

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд