До приезда скорой: 3-летний малыш и котенок умерли после обеда домашней котлетой

Точную причину пока не смогли определить даже после вскрытия.

Трехлетний малыш скончался при странных обстоятельствах после перекуса котлетой, приготовленной его матерью. Об это сообщил источник 5-tv.ru.

Трагедия случилась в одной из деревень в Красноярском крае в многодетной семье. Родители решили самостоятельно приготовить колбасу — чтобы без химии и добавок, по-домашнему. После расфасовки по формам в колбасном шприце остался фарш, который было решено пожарить на гриле.

Мать сделала две котлетки, одну из которых дала младшему сыну. Сразу после употребления он пожаловался на сильную боль в животе, а после малыша вырвало. Напуганные родители схватили ребенка и понесли в больницу. Фельдшер вызвала вертолет, чтобы маленького пациента можно было перевезти в районную больницу, но ему стремительно становилось хуже.

Вертолета малыш так и не дождался. Точную причину смерти пока установить не помогло даже вскрытие. Остатки говядины, сало и нитритную соль, из которых были приготовлены котлеты, отправили на экспертизу.

Всего семья воспитывала пятерых наследников. На учетах не стояла. Что же произошло в этот злополучный день — устанавливается. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело.

Как рассказала мать погибшего СМИ, когда все кинулись за помощью к врачам, дома без присмотра оставался котенок. Он добрался до остатков котлеты, брошенных на полу, и тоже умер.

Ранее 5-tv.ru писал, что женщина отравила грибами всю семью бывшего мужа.