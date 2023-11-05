Волочкова оголила тело ради моментального загара: «Жутко смотреть»

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 231 0

Волочкову массово отчитали подписчики за несуразную фотографию

Волочкова оголила тело ради моментального загара: «Жутко смотреть»

Фото: Сорокин Донат / ТАСС

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Заслуженная артистка РФ подверглась жесткой критике со стороны своей интернет-аудитории.

Балерина Анастасия Волочкова в своем блоге опубликовала фото из солярия. Она отметила, что отлично загорела и постройнела. Однако подписчики знаменитости публикацию массово раскритиковали.

«Очень эффектный и быстрый загар, заменяет южное солнце в холодные дни. Кажется, с такой нагрузкой и практически отсутствием еды я еще постройнела», — подписала фотографию артистка.

Волочкова показала, как загорает в солярии, и похвасталась своей фигуройВолочкова показала, как загорает в солярии, и похвасталась своей фигурой. Фото: Instagram* / volochkova_art

Интернет-пользователи же не поскупились на комментарии. Кто-то даже сравнил Волочкову с инопланетным гостем.

«Не постройнели ни разу, жутко на это смотреть»;

«Инопланетный гость летит издалека»;

«Непонятно, что с фигурой не так, вроде ноги длинные, но в целом как-то убого смотрится»;

«Простите, но здесь вы похожи на суповой набор», — так выглядят мнения разных людей под звездным постом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова вонзила нож в спину Джигурде и его жене.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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