В Красноярске пропал 13-летний подросток. По данным МВД по краю, ребенок является воспитанником детского дома. Вечером 31 октября он вышел на улицу и не вернулся. Поиски мальчика идут уже почти неделю.

Для розыска подростка созданы поисковые группы. Правоохранители и волонтеры проверяют подъезды, чердаки, подвалы жилых домов и другие места.

Мальчик был одет в красную куртку с капюшоном и черные спортивные брюки. На ногах — черные ботинки. При себе имел самокат. Рост ребенка около 160 сантиметров, телосложение полное, стрижка короткая. У мальчика светло-русые волосы и голубые глаза. Также есть шрам на левой брови.

В ведомстве просят всех, кому известно о местонахождении ребенка, сообщить об этом в правоохранительные органы.

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