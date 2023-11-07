Десантники обратили в бегство отряд ВСУ под Артемовском
В ходе боя захвачены украинская БМП и один танк западного производства.
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru
К северу от Артемовска группа ивановских десантников атаковала отряд ВСУ и сумела обратить его в бегство. В ходе боя захвачены украинская БМП и один танк западного производства.
Довершить разгром противника помогли гранатометы «Пламя». Очередная попытка ВСУ контратаковать провалилась.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские расчеты РСЗО громят боевиков в зоне спецоперации.
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