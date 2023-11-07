Лилось по стенам: 17-этажный дом затопило в Подмосковье

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Многоэтажный дом затопило в Подмосковье после прорыва трубы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Voller Ernst/Siegfried Steinac; 5-tv.ru

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Справиться с аварией удалось спустя несколько часов.

У жителей Подмосковья — свой водный экстрим. В многоэтажке в Дмитрове впору доставать зонты и резиновые сапоги.

Вода мощным потоком хлынула по стенам — ни один из 17 этажей не остался сухим. Справиться с аварией удалось спустя несколько часов.

Как выяснилось, на техническом этаже лопнула труба. Теперь в квартирах предстоит сделать ремонт — кроме того, вода попала в электрощитки.

В доме отключили электричество: света нет, не работают лифты. На устранение последствий потребуется не один день.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге напротив здания городского суда на улице Бассейной прорвало трубу. Мощные потоки горячей воды хлынули из-под земли и затопили всю округу - припаркованные машины оказались в кипятке.

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