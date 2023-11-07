С точки зрения медицины: как объятия на самом деле влияют на людей

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 29 0

Показывая свои чувства, можно поправить не только психологическое здоровье.

С точки зрения медицины: как объятия на самом деле влияют на людей

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

Объятие — один из самых доступных жестов доброты, а также отличный способ поддержания хороших отношений. Издание dni.ru перечислило пять значимых поводов, по которым стоит обнять близких людей.

Выражение любви и поддержки

Объятие — искренний метод продемонстрировать свое неравнодушное отношение, так как оно передает ощущение безусловной привязанности и поддержки человека в тяжелые моменты.

Способ борьбы со стрессом и тревожностью

Учеными установлено, что обычный охват близкого человека руками способен снять напряжение. Физический контакт с родным и любимым активизирует выработку «гормона доверия и привязанности» — окситоцина. Также объятие помогает раскрепоститься и отвлечься от ежедневных забот.

Укрепление иммунитета

Кроме вышеуказанных плюсов, объятие улучшает производство антител и укрепляет иммунную систему от разных инфекций и недугов. Так, обниматься не только приятно, но и весьма полезно для здоровья.

Залог отличного настроения

Объятие также способствует выработке эндорфинов — гормонов счастья. Когда человек ощущает себя любимым и окруженным заботой, он наполняется оптимизмом и уверенностью.

Установление прочной связи и доверия

Объятия являются отличным ритуалом для укрепления отношений и доверия между людьми. Такой контакт способен обеспечить комфорт и безопасность.

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