С точки зрения медицины: как объятия на самом деле влияют на людей

Объятие — один из самых доступных жестов доброты, а также отличный способ поддержания хороших отношений. Издание dni.ru перечислило пять значимых поводов, по которым стоит обнять близких людей.

Выражение любви и поддержки

Объятие — искренний метод продемонстрировать свое неравнодушное отношение, так как оно передает ощущение безусловной привязанности и поддержки человека в тяжелые моменты.

Способ борьбы со стрессом и тревожностью

Учеными установлено, что обычный охват близкого человека руками способен снять напряжение. Физический контакт с родным и любимым активизирует выработку «гормона доверия и привязанности» — окситоцина. Также объятие помогает раскрепоститься и отвлечься от ежедневных забот.

Укрепление иммунитета

Кроме вышеуказанных плюсов, объятие улучшает производство антител и укрепляет иммунную систему от разных инфекций и недугов. Так, обниматься не только приятно, но и весьма полезно для здоровья.

Залог отличного настроения

Объятие также способствует выработке эндорфинов — гормонов счастья. Когда человек ощущает себя любимым и окруженным заботой, он наполняется оптимизмом и уверенностью.

Установление прочной связи и доверия

Объятия являются отличным ритуалом для укрепления отношений и доверия между людьми. Такой контакт способен обеспечить комфорт и безопасность.

Ранее 5-tv.ru называл 12 простых способов мгновенно изменить плохое настроение с утра.