Об этом знают единицы: найден чудо-эффект от ношения булавки

Эффект от использования этой вещицы способен приятно удивить.

Издревле считалось, что булавка отгоняет от человека темных духов. Многие и сегодня верят, что эта маленькая деталь в гардеробе способна украсить образ, а заодно защитить от сглаза и порчи.

А вот о полезных свойствах этой вещицы знают разве что единицы. Оказалось, что булавка считается незаменимым помощником в борьбе со статическим электричеством.

Металлическое украшение, приколотое на рукав, лацкан пиджака или за воротник, помогает избавиться от него. Оно, в частности, вырабатывается во время ходьбы, пишет портал «Белновости».

Чтобы булавка сработала наверняка, достаточно лишь закрепить ее на любой части вещи. После этого неприятные покалывания от соприкосновения одежды с кожей исчезнут навсегда.

Единственное, о чем важно помнить: булавку нужно крепить максимально крепко, иначе велик риск уколоться и нанести себе вред. Применять булавки можно и по-другому.

Например, с помощью них можно скрепить шторы между собой. Благодаря этой небольшой хитрости солнечный свет перестанет проникать в комнату, а сон будет намного крепче. Кроме прочего, булавка отлично подойдет, если хозяюшке нужно вычистить небольшие предметы по типу чеснокодавилки, перечницы или солонки.

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