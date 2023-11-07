В отношении замглавы МВД Дагестана возбуждено уголовное дело о взятке

Уголовное дело о взятке в особо крупном размере возбуждено в отношении замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова. У фигуранта прошли обыски, он задержан. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Задержан был также замначальника следственного управления ведомства, полковник юстиции Далгат Абдулгапаров. Уточняется, что дело о даче и получении взятки было возбуждено Следственным комитетом России. Основано оно на материалах ФСБ и данных подразделения собственной безопасности МВД Дагестана.

О задержании Исмаилова стало известно сегодня, 7 ноября, несколькими часами ранее. По месту его жительства, а также месту работы были проведены обыски. Тогда причина задержания была неизвестна.

Ранее 5-tv.ru писал, что мэр района в Иркутской области Сергей Чонский задержан по делу о взятках. По данным регионального СК, общая сумма полученных им взяток составила 4,7 миллиона рублей.