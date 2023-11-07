Снимите это! Какие елочные игрушки несут горе и несчастье

Самой любимой и ответственной работой в канун Нового года считается украшение новогодней елки. Как приятно развешивать по зеленым веткам нарядные гирлянды, разноцветные шары и мишуру!

Хотя есть точное убеждение в том, что некоторые елочные игрушки могут в себе нести как негатив, так и позитив. И они беспрекословно влияют на семью и на ту атмосферу, в которой будут находиться. Много десятилетий тому назад зародилась традиция наряжать праздничную лесную красавицу.

Но мало кто знает, если отнестись со всей серьезности к этому мероприятию, то можно загадать для себя важное желание, привлечь благополучие и притянуть в свой дом удачу. И для этого существуют не только специальные приметы, но и праздничные ритуалы.

Традиционными и всеми любимыми елочными украшениями являются гирлянды и разноцветные шары. Без их присутствия невозможно представить ту волшебную атмосферу, которая создает праздник во всем его великолепии. Но некоторые игрушки, особенно с причудливой формой по утверждению эзотериков, лучше не вешать на елку, пишут белновости.

Елочные шары с матовым покрытием

На внешний вид они смотрятся просто великолепно, но это не те украшения, которые наполнят дом позитивной энергетикой.

Еще с давних времен елочная атрибутика считалась самой позитивной из стеклянного материала. Ее с удовольствием и развешивали на лесной красавице. И сразу в доме появлялась незабываемая праздничная атмосфера.

Зеркальная поверхность отражала весь негатив, заряжая все пространство позитивом и энергетически чистыми волнами. Тогда считалось, что в доме обстановка становилась радостней, а люди ожидали приход Нового года с хорошим настроением.

Матовые или темные шары не обладают позитивной энергетикой. Их тусклый вид не способен работать «зеркальным отражателем» от плохих действий, мыслей или поступков. Они без проблем в себя пускают весь негатив, а вот выпустить — остается для них сложной задачей.

Если семейная реликвия оказалась матовой или подарили темную игрушку, то подобное украшение нужно обезопасить. Для этого рекомендуется в небольшую посудину налить воды и насыпать в нее столовую ложку соли. Опустить игрушку на ночь.

Соль вберет в себя всю негативную энергетику, после которого игрушку следует промыть под проточной водой. И тогда только можно подобное украшение вешать на новогоднюю красавицу.

Треснувшие и разбитые игрушки

Даже от самых красивых елочных украшений, которые треснули или нечаянно разбились, следует быстро избавляться без сожаления. Незначительный дефект на любых украшениях способен посеять зло и разрушить планы любого человека на следующий год.

Никогда не возобновится энергетика украшений, даже если человек захочет склеить любимую игрушку. Хотя это категорически нельзя делать. Лучше взамен старого новогоднего атрибута приобрести новый.

Украшения, которые не подходят под цвет года

В 2022 году на трон царствования заступает Черный Водяной Тигр. А это значит, что излюбленными цветами хозяина года являются синий, черный и голубой.

Такого же цвета желательно подбирать игрушки для украшения праздничной атмосферы. А чтобы точно знать, как угодить Тигру, то следует запастись Китайским календарем, чтобы иметь представление о любимых цветах и оттенках.

В Новый год обязательно все люди привыкли загадывать для себя счастья и здоровья. И чтобы все пожелания действительно сбывались, следует создать праздник волшебный и долгожданный. И в этом помогут игрушки с позитивной энергетикой.

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