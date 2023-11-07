Украинский скандал превратился в массовую истерию. А что тем временем происходит в других частях света?

Отчаявшийся президет Украины Владимир Зеленский открыл «второй фронт» в своей стране. Между тем, его подчиненные буквально «мрут как мухи». Кто и кому в этой стране желает смерти? И что вообще происходит в мире? Все подробности — в ежедневной подборке на 5-tv.ru.

Смерть помощника Залужного и отставка самого главкома: самые важные события дня 1/5 © РИА Новости / Алексей Витвицкий 2/5 www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off 3/5 REUTERS / BRENDAN MCDERMID 4/5 ВКонтакте / Геннадий Частяков / id11469784 5/5 Reuters / STRINGER Страны НАТО вслед за Россией выходят из договора о вооруженных силах в Европе. Первой об этом решении сообщила Великобритания. При этом в Лондоне отмечают, что осуждают решение Кремля. В полночь на 7 ноября официально завершилась процедура выхода России из соглашения. Как сообщили в МИД РФ, документ «окончательно ушел в историю» для Москвы. Вместе с тем силу утратили еще два соглашения, связанных с ДОВСЕ, — Будапештское соглашение о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств — участников Варшавского Договора, а также Фланговый документ. На Украине рассмотрят предложение об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного. Соответствующее представление на рассмотрение внес в Верховную раду глава Минобороны Рустем Умеров. Прежде в западных СМИ распространилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский отчитал Залужного после его скандального интервью. Военачальник в беседе с The Economist заявил, что прорыва на фронте «скорее всего, не будет». Спасти ситуацию, по его мнению, может только резкий технологический скачок. В политическое шоу превратился очередной суд в США над Дональдом Трампом. На этот раз политика и бизнесмена обвиняют в мошенничестве и завышении стоимости активов. Однако сам фигурант считает, что все выпады против него связаны исключительно с предстоящими выборами президента США. Ответы на любой вопрос судьи, а также журналистов Трамп начинал с обвинений в адрес действующего хозяина Белого дома. После заявлений Трампа судья буквально вышла из себя и попросила адвокатов урезонить своего клиента, чтобы впредь отвечал по сути дела. На глазах у родственников в свой день рождения подорвался гранатой помощник главкома ВСУ Валерия Залужного — Геннадий Частяков. В этом увидели «след» президента Украины Владимира Зеленского. Экс-депутат Рады Илья Кива считает, что так неугодному Киеву Залужному «передали привет» и намекнули на устранение. Вскоре, предположил Кива, Залужного может постичь судьба главы МВД Дениса Монастырского, погибшего в авиакатастрофе. Частякову перед смертью подарили коробку с гранатами — чеку от одной из них оторвал его родной 13-летний сын. Сектор Газа находится под интенсивными обстрелами со стороны Израиля. Около полутора миллионов жителей сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома и нашли убежище в приютах. Об этом заявили в ООН. Пока глава международной организации призывает прекратить огонь и отправить больше грузовиков с гуманитарной помощью, жители анклава называют последние удары самыми мощными с начала конфликта. Армия обороны Израиля пытается продвинуться вглубь сектора Газа. По сообщениям руководства ЦАХАЛ, анклав удалось разделить на северную и южную часть, создав при этом, как они говорят, «гуманитарный коридор», и полностью блокировать город Газа.

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