Погибших в зоне СВО операторов БПЛА «Мечта» и «Свят» представили к госнаграде

Погибших в зоне спецоперации на Украине операторов дронов с позывными «Мечта» и «Свят» решено представить к присвоению Героя России. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Речь идет о ефрейторах Никите Мечтанове и Вячеславе Пастухове, которые пошли в свой последний бой вместе и погибли 30 октября под поселком Крынки Херсонской области. Сегодня Севастополь простился с ними.

«За проявленные в боях мужество и героизм оба воина представлены к присвоению звания Героя России», — добавил Развожаев.

С июля по октябрь «Мечта» уничтожил 19 быстроходных лодок, семь минометных расчетов, шесть грузовых машин, пять купольных камер, четыре пикапа, а также ликвидировал до 100 боевиков ВСУ. Стоит отметить, что у Никиты Мечтанова была мечта — дорасти до звания Героя России, заслужить его.

При этом Вячеслав Пастухов в своем последнем бою под артобстрелом ВСУ осуществил три выхода к переднему краю обороны. «Святу» удалось ликвидировать две лодки с ДРК до 18 неонацистов, а также успешно применить FPV-дрон и поразить до 20 боевиков наступающей пехоты ВСУ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвал миротворческую миссию России «вторжением», усилил санкционное давление и фактически объявил РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, как в зоне СВО погиб оператор дронов «Мечта», уничтоживший 19 лодок ВСУ на Днепре. Он накануне своей смерти работал без отдыха двое суток. Вместе с ним на Украине погиб и его сослуживец с позывным «Свят».