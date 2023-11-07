Оказывают давление: о чем шеф Пентагона попросил конгресс США в тайном письме

Речь, конечно же, пошла про Украину.

Главы Госдепартамента, Пентагона, Минфина и других американских ведомств отправили в конгресс США письмо, в котором попросили одобрить выделение киевскому режиму нового пакета помощи на сумму 11,8 миллиарда долларов. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Письмо было подписано госсекретарем Энтони Блинкеном, министром финансов Джанет Йеллен, шефом Пентагона Ллойдом Остином и администратором Агентства международного развития США (USAID) Самантой Пауэр. Авторы издания обратили внимание на то, что перечисленные чиновники оказывают давление на конгресс.

Первые лица США неразрывно связывают продолжение поддержки ВСУ с их успехами на украинском театре боевых действий. Согласно данным Пентагона, с начала СВО Вашингтон уже потратил на помощь Киеву 44,2 миллиарда долларов.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой Народных Республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что отчаявшийся Зеленский открыл «второй фронт» на Украине.