Так делали наши предки: как быстро перестать икать

Есть несколько способов, которые гарантированно избавят от мучений.

Немногие знают, как можно остановить внезапно настигшую икоту. О некоторых способах борьбы с недугом изданию Газета.ру рассказал гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

Так, задержка дыхания хорошо помогает, если икота началась вследствие стресса. Необходимо лишь задержать дыхание на 10-20 секунд, а потом сделать плавный, медленный выдох — для достижения эффекта это следует повторить несколько раз.

«Еще один способ — показывание языка: его нужно высунуть максимально далеко и задержать в таком положении некоторое время», — объяснил врач.

Также он сообщил, что в некоторых случаях следует надавить на корень языка, чтобы организм отвлекся с икоты на рвотный рефлекс. Но, как предупредил гастроэнтеролог, с этим методом нужно быть осторожнее — не стоит применять его сразу после приема пищи.

Кроме того, нарушение можно ликвидировать раздражением вкусовых рецепторов. Активизировать их работу можно продуктами с выраженным вкусом — например, лимоном или сахаром.

«Чтобы этот способ подействовал, продукт нужно некоторое время подержать во рту. Существует способ с затыканием ушей, который можно использовать самостоятельно или в сочетании с глотками холодной воды. Нужно закрывать уши полностью (на 20—30 секунд) или просто надавливать на мягкую зону, расположенную за мочками», — отметил специалист.

Употребление холодной воды мелкими глотками либо через трубочку также иногда избавляет от икоты. Организм в данном случае отвлечется на более важный процесс, а именно — на сокращения пищевода.

Эксперт отметил, что не на всех людей названные способы действуют одинаково хорошо. Поэтому можно попробовать каждый и выбрать наиболее подходящий для себя.

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