«Диалог необходим»: в Кремле отреагировали на выход НАТО из договора о вооруженных силах

Есть ли предпосылки контактов со Штатами и другими странами Североатлантического альянса?

Москва готова к диалогу с Вашингтоном и его союзниками, решившими приостановить участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), по стратегической стабильности. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«В настоящий момент предпосылок нет, хотя диалог однозначно необходим <…> Безусловно, мы готовы его начинать», — сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что диалог не должен проходить в режиме чтения нотаций одной стороны другой.

В полночь на 7 ноября официциально завершилась процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Как сообщили в МИД РФ, документ «окончательно ушел в историю» для Москвы.

Вместе с тем силу утратили еще два соглашения, связанных с ДОВСЕ, — Будапештское соглашение о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств — участников Варшавского Договора, а также Фланговый документ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить участие в ДОВСЕ.