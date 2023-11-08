ВС РФ за сутки сбили пять украинских самолетов в зоне спецоперации

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 68 0

Для поражения целей использовались средства ПВО.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские военные при помощи средств противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили в зоне спецоперации пять самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что самолеты уничтожены в районе населенных пунктов Каменка и Преображенка Донецкой народной республики (ДНР), Кривой Рог и Павлоград Днепропетровской области, а также недалеко от Токаревки Херсонской области.

Среди сбитых самолетов армии Украины — Су-27, два МиГ-29 и два Су-25.

«Перехвачено 11 реактивных снарядов HIMARS и две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США», — уточняется в сводке Минобороны.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у президента Украины Владимира Зеленского появились новые и больше проблемы — он столкнулся с недовольством на всех уровнях жизни в стране.

Тема:
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