ВС РФ за сутки сбили пять украинских самолетов в зоне спецоперации

Для поражения целей использовались средства ПВО.
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские военные при помощи средств противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили в зоне спецоперации пять самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что самолеты уничтожены в районе населенных пунктов Каменка и Преображенка Донецкой народной республики (ДНР), Кривой Рог и Павлоград Днепропетровской области, а также недалеко от Токаревки Херсонской области.
Среди сбитых самолетов армии Украины — Су-27, два МиГ-29 и два Су-25.
«Перехвачено 11 реактивных снарядов HIMARS и две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США», — уточняется в сводке Минобороны.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что у президента Украины Владимира Зеленского появились новые и больше проблемы — он столкнулся с недовольством на всех уровнях жизни в стране.
- 8 нояб
- Великобритания объявила о расширении санкций в отношении России
- 8 нояб
- «Это диктатор»: в США осудили решение Зеленского не проводить выборы
- 8 нояб
- «Попал как кур в ощип»: Зеленского предупредили о переломном моменте на Украине
- 8 нояб
- Хорошо горят: стаю дронов ВСУ уничтожили на купянском направлении СВО
- 8 нояб
- «Неизбежно»: в США «вбили гвоздь» в крышку гроба режима Зеленского
- 8 нояб
- Откуда не ждали: в США заявили о неожиданном ударе по Зеленскому на Украине
- 8 нояб
- Российские БПЛА превращают в пыль боевиков ВСУ
- 8 нояб
- В Бурятии пресечена деятельность пособника разведки Украины
- 8 нояб
- «Не будет доминировать»: танки Abrams оказались уязвимы перед оружием ВС РФ
- 8 нояб
- В помощь — беспилотники: как работают российские разведчики в зоне СВО
Читайте также
87%
-0.62 98.79
-0.22
Нашли ошибку?