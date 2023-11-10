Хозяйкам на заметку: как хранить хлеб, чтобы он не черствел

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Алексей Панков
Алексей Панков 53 0

Эту ошибку допускают почти все россияне.

Хозяйкам на заметку: как хранить хлеб, чтобы он не черствел

Фото: www.globallookpress.com / Jens Kalaene

Если хранить хлеб в холодильнике, то он быстро потеряет влагу и зачерствеет. Об этом в разговоре с изданием Газета.ру рассказал Валерий Бурматнов — преподаватель Кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ.

По его словам, на верхних полках температура находится на отметке в +2 градуса. В таких случаях хлебобулочные изделия высыхают за пару дней. Лучше всего разрезать батон и, запаковав его, убрать его в морозилку.

«Сроки хранения в морозилке при различных показателях температуры: -16… -18 градусов — три-четыре месяца; -25 — до шести месяцев. Нарезанные ломтики достают по мере надобности, размораживают при комнатной температуре», — отметил специалист.

Время разморозки зависит от веса и вида изделий. Можно также воспользоваться микроволновкой.

Если изделие в комнатных условиях сохраняет мягкость в течение пяти-шести дней, это не повод для радости. Бурматнов считает, что производитель мог добавить в рецепт консерваторы и прочие улучшители вкусовых качеств.

Также он рассказал, что свежеиспеченный горячий хлеб не стоит сразу же класть в хлебницу. Кроме того, не нужно хранить в одном месте свежие и испорченные продукты.

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