Хозяйкам на заметку: как хранить хлеб, чтобы он не черствел

Эту ошибку допускают почти все россияне.
Фото: www.globallookpress.com / Jens Kalaene
Если хранить хлеб в холодильнике, то он быстро потеряет влагу и зачерствеет. Об этом в разговоре с изданием Газета.ру рассказал Валерий Бурматнов — преподаватель Кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ.
По его словам, на верхних полках температура находится на отметке в +2 градуса. В таких случаях хлебобулочные изделия высыхают за пару дней. Лучше всего разрезать батон и, запаковав его, убрать его в морозилку.
«Сроки хранения в морозилке при различных показателях температуры: -16… -18 градусов — три-четыре месяца; -25 — до шести месяцев. Нарезанные ломтики достают по мере надобности, размораживают при комнатной температуре», — отметил специалист.
Время разморозки зависит от веса и вида изделий. Можно также воспользоваться микроволновкой.
Если изделие в комнатных условиях сохраняет мягкость в течение пяти-шести дней, это не повод для радости. Бурматнов считает, что производитель мог добавить в рецепт консерваторы и прочие улучшители вкусовых качеств.
Также он рассказал, что свежеиспеченный горячий хлеб не стоит сразу же класть в хлебницу. Кроме того, не нужно хранить в одном месте свежие и испорченные продукты.
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