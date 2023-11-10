«От 70 до 500 тысяч»: почему компании не могут найти новых сотрудников

Например, чем обернется поиск «ученика волшебника»?

На фоне дефицита кадров работодатели массово отсеивают потенциальных кандидатов тем, что устанавливают бессмысленные ограничения в вакансиях и допускают ошибки, из-за которых люди не откликаются. Топ-менеджер компании HH Максим Евдокимов рассказал, какие промахи делают компании при поиске кадров.

Так, пишет издание «БИЗНЕС Online», большая часть нанимателей ищет людей определенного пола или возраста. Как правило, многие отказываются брать на работу людей старше 40, тем самым лишая себя 30% качественных сотрудников.

Одна из ключевых ошибок — это указать зарплату с огромным разрывом. Когда человек видит, что ему обещают «от 70 до 500 тысяч», то он понимает, что сумму с пятью нулями он точно не заработает.

Вакансии с «оригинальными» названиями также не пользуются спросом. К примеру, «акула продаж» или «ученик волшебника» — это может быть забавным, но в серьезности компании точно можно усомниться.

«Соискатель не ищет работу „акулой“, он хочет устроиться менеджером по продажам. Такие вакансии получают ноль откликов», — сказал специалист.

Огромный и сложный список задач также негативно влияет на поиски кандидатов. Очень многие компании не дают обратную связь — такой порядок дел злит соискателей, и часто они в ответ оставляют плохие отзывы.

«Нужно искать и подбирать людей не по образованию, не по количеству лет в резюме, а по количеству или по наличию конкретных навыков и компетенций», — заявил специалист.

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