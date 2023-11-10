«От 70 до 500 тысяч»: почему компании не могут найти новых сотрудников

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 31 0

HR-эксперт Евдокимов: большая вилка зарплат отпугивает кандидатов

«От 70 до 500 тысяч»: почему компании не могут найти новых сотрудников

Фото: www.globallookpress.com / Anne Stein

Читайте нас в: Дзен Новости

Например, чем обернется поиск «ученика волшебника»?

На фоне дефицита кадров работодатели массово отсеивают потенциальных кандидатов тем, что устанавливают бессмысленные ограничения в вакансиях и допускают ошибки, из-за которых люди не откликаются. Топ-менеджер компании HH Максим Евдокимов рассказал, какие промахи делают компании при поиске кадров.

Так, пишет издание «БИЗНЕС Online», большая часть нанимателей ищет людей определенного пола или возраста. Как правило, многие отказываются брать на работу людей старше 40, тем самым лишая себя 30% качественных сотрудников.

Одна из ключевых ошибок — это указать зарплату с огромным разрывом. Когда человек видит, что ему обещают «от 70 до 500 тысяч», то он понимает, что сумму с пятью нулями он точно не заработает.

Вакансии с «оригинальными» названиями также не пользуются спросом. К примеру, «акула продаж» или «ученик волшебника» — это может быть забавным, но в серьезности компании точно можно усомниться.

«Соискатель не ищет работу „акулой“, он хочет устроиться менеджером по продажам. Такие вакансии получают ноль откликов», — сказал специалист.

Огромный и сложный список задач также негативно влияет на поиски кандидатов. Очень многие компании не дают обратную связь — такой порядок дел злит соискателей, и часто они в ответ оставляют плохие отзывы.

«Нужно искать и подбирать людей не по образованию, не по количеству лет в резюме, а по количеству или по наличию конкретных навыков и компетенций», — заявил специалист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России предложили сократить рабочую неделю с 40 до 39 часов.

+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
91.93
-0.27 98.41
-0.03
Одна удача идет, другую за собой ведет: китайский гороскоп на неделю с 13...

Последние новости

15:26
«Все рухнуло»: как живет Раиса Рязанова спустя три года после смерти сына
15:20
«Последние 30 — самые тяжелые»: в Киеве сравнили конфликт с забегом на «стометровку»
15:12
«Сбыться главному не суждено»: почему Пахмутова так и осталась бездетной
14:59
Неповторимое шоу: какие сюрпризы готовит группа «Пикник» в новом туре
14:57
«От 70 до 500 тысяч»: почему компании не могут найти новых сотрудников
14:41
Попал в психбольницу и ушел из театра: взлеты и падения в биографии Виктора Сухорукова

Сейчас читают

Прожила с мужем 70 лет, но не стала мамой: счастье и горе в жизни Пахмутовой
Умер астронавт, командовавший первым облетом Луны
«Вытаскивает на танке»: Сергей Бурунов назвал себя домоседом
«Мы победим»: Федор Добронравов о европейских ценностях, семье, карьере и российском кино

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд