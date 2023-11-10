Как чистка зубов перед сном повышает выживаемость?

Особо специалисты отмечают важность зубной нити.

Генетика — определяющий фактор продолжительности жизни, но непрекращающиеся исследования продолжают проливать свет на факторы риска, которые поддаются корректировке. О некоторых рассказала терапевт Ирина Андреева.

«В последнее десятилетие внимание привлекло влияние гигиены полости рта на общее состояние здоровья и смертность пожилых людей. Ученые обнаружили, что чистка зубов перед сном является „значительным“ фактором риска долголетия», — цитирует врача «Медикфорум».

Также она отметила, что отсутствие гигиены полости рта перед сном увеличивает риск преждевременной смерти на 20-35%, если не было регулярных практик применения зубной нити, риск увеличивается на 30%.

Если посещать стоматолога хотя бы раз в месяц, то риск сокращается на 30-50%, говорит Андреева, в идеале — два и более раз в год.

Она отметила, что количество отсутствующих зубов увеличивало смертность: у беззубых (несмотря на протезы) риск смерти возрастал на 30%, по сравнению с людьми, у которых было 20 и более зубов.

«Правила ухода за полостью рта помогают сохранить естественные, здоровые и функциональные зубы, а также способствуют выживанию пожилых людей», — прокомментировала терапевт исследование.