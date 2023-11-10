Как чистка зубов перед сном повышает выживаемость?

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 32 0

Врач Андреева заявила о пользе чистки зубов для продолжительности жизни

Как чистка зубов перед сном повышает выживаемость?

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

Читайте нас в: Дзен Новости

Особо специалисты отмечают важность зубной нити.

Генетика — определяющий фактор продолжительности жизни, но непрекращающиеся исследования продолжают проливать свет на факторы риска, которые поддаются корректировке. О некоторых рассказала терапевт Ирина Андреева.

«В последнее десятилетие внимание привлекло влияние гигиены полости рта на общее состояние здоровья и смертность пожилых людей. Ученые обнаружили, что чистка зубов перед сном является „значительным“ фактором риска долголетия», — цитирует врача «Медикфорум».

Также она отметила, что отсутствие гигиены полости рта перед сном увеличивает риск преждевременной смерти на 20-35%, если не было регулярных практик применения зубной нити, риск увеличивается на 30%.

Если посещать стоматолога хотя бы раз в месяц, то риск сокращается на 30-50%, говорит Андреева, в идеале — два и более раз в год.

Она отметила, что количество отсутствующих зубов увеличивало смертность: у беззубых (несмотря на протезы) риск смерти возрастал на 30%, по сравнению с людьми, у которых было 20 и более зубов.

«Правила ухода за полостью рта помогают сохранить естественные, здоровые и функциональные зубы, а также способствуют выживанию пожилых людей», — прокомментировала терапевт исследование.

+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
92.05
0.12 98.32
-0.09
Одна удача идет, другую за собой ведет: китайский гороскоп на неделю с 13...

Последние новости

20:01
Культурный форум вернется в Петербург после трехлетнего перерыва
19:54
Начались испытания электрического дирижабля Pathfinder 1: когда они полетят во всем мире
19:41
Как чистка зубов перед сном повышает выживаемость?
19:26
Ученые назвали группу крови людей с низким IQ: казалось бы, при чем здесь США?
19:13
«Не достоин»: Киркоров назвал главное условие для замужества Бузовой
18:58
Метка ведьмы: какие признаки на теле указывают на магические способности

Сейчас читают

Прожила с мужем 70 лет, но не стала мамой: счастье и горе в жизни Пахмутовой
Американский политолог о ситуации на Украине: «Зеленскому осталось две-три недели»
«Мохнатая дипломатия»: почему Китай забрал своих панд из США
«Мы победим»: Федор Добронравов о европейских ценностях, семье, карьере и российском кино

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд