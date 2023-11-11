Российские силы не оставляют противника ни единого шанса на успех.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли существенные потери при попытке наступления на донецком направлении. Как сообщил начальник Южной группировки российских войск Вадим Астафьев, наши бойцы успешно отразили на этом участке фронта шесть атак противника.

В результате националисты потеряли до 185 человек и шесть единиц техники в районах населенных пунктов Раздоловка, Николаевка и Клещеевка, пишет РИА Новости.

Прежде экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что каждое оружие, поставленное ВСУ от США и стран НАТО, показало свою несостоятельность на поле боя.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер заявил, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии были проигнорированы Киевом. Именно поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.