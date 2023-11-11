Счастье, но с другой. Бывший Ксении Бородиной скоро станет отцом

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 45 0

Экс-участник шоу «Дом-2» Михаил Терехин сообщил о грядущем пополнении в семье

Счастье, но с другой. Бывший Ксении Бородиной скоро станет отцом

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Звезда телевидения встречалась с Терехиным два года.

Бывший возлюбленный Ксении Бородиной экс-участник шоу «Дом-2» Михаил Терехин скоро станет отцом. С избранницей Лилией Воронковой они оставили в соцсетях трогательную публикацию о грядущем пополнении.

«В ожидании чуда. Люблю», — подписали они радостный пост. В ответ интернет-пользователи посыпали пару поздравительными комментариями.

Instagram* / advokat_terekhin

Напомним, Бородина начала встречаться с Терехиным, познакомившись на телепроекте. Поклонники надеялись, что отношения перейдут в брак, но в 2015 году пара рассталась.

Вскоре Ксения вышла замуж за бизнесмена Курбана Омарова. Супруги прожили вместе шесть лет. В июне 2021 года стало известно об их разводе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бородина впервые показала нового бойфренда. Несмотря на то, что знаменитость не раз говорила о намерении держать свою личную жизнь втайне, она все-таки решила приоткрыть завесу тайны и раскрыла нового избранника.

* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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